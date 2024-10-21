ABD, Ukrayna İçin 400 Milyon Dolarlık Savunma Yardımı Sağlayacak

ABD'den Ukrayna'ya Yeni Savunma Desteği

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya yönelik 400 milyon dolarlık yeni bir savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Bu önemli açıklama, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Bakan Austin arasında gerçekleştirilen bir görüşmede gerçekleşti.

Zelenskiy'nin Teşekkürleri

Görüşmenin başında, Zelenskiy ABD'ye verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Washington'un yardımlarının önemini vurguladı.

Austin'den Destek Taahhüdü

Bakan Austin, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini belirterek, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum," dedi. Austin, Ukrayna Savunması Temas Grubunu tekrar toplayarak, 50'den fazla ülkenin katıldığı bir koalisyonla Ukrayna'nın güvenliği için iş birliği yapmayı sürdürmek istediğini de sözlerine ekledi.