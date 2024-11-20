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ABD, Ukrayna'ya Antipersonel Kara Mayınları Kullanma İzni Verdi

ABD, Rusya'ya karşı savaşı sürdüren Ukrayna'nın ABD yapımı antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin vereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:45
ABD, Ukrayna'ya Antipersonel Kara Mayınları Kullanma İzni Verdi

ABD'den Ukrayna'ya Destek: Antipersonel Kara Mayınları Kullanımına İzin

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla Ukrayna'nın ABD yapımı antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin verileceğini açıkladı. Bu önemli açıklama, 18. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Laos'un başkenti Viyentiyan'da gerçekleşti.

Austin, Washington'un Ukrayna'ya yönelik antipersonel kara mayınları politikasındaki değişikliğin, Rus ordusunun değişen taktiklerine bir cevap olduğunu belirtti. Austin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin amaçlarının Ukrayna'nın savaş alanındaki etkinliğini artırmak olduğunu vurguladı.

Rusların İlerleyişine Karşı Acil Destek

Ukrayna'nın, savaş alanında Rus kara birliklerinin öncülüğünü durdurmak amacıyla “Rusların bu çabasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek unsurlara ihtiyaç duyduğuna” dikkat çeken Austin, antipersonel mayınların sağlanmasının bu açıdan kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, antipersonel kara mayınları uzun zamandır insan hakları grupları ve aktivistler tarafından siviller için oluşturduğu kalıcı tehdit nedeniyle eleştirilmektedir. Austin, bu konudaki tartışmalara yanıt vererek, “Ukrayna'ya sağlamayı düşündüğümüz kara mayınları kalıcı olmayan kara mayınları olacak.” ifadesini kullandı. Mayınların, kendi kendilerini ne zaman aktive edeceklerini kontrol edebilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Mevcut Üretimi ve Savaş Stratejisi

Austin, Ukrayna'nın şu anda kendi antipersonel kara mayınlarını ürettiğini hatırlatarak, bu konudaki yerel yeteneklerinin de önemine vurgu yaptı. Rus ordusu, Ukrayna'nın doğudaki Donetsk bölgesinde ilerlemeye devam ederken, Ukrayna'nın bu durumu durdurabilmek için önlem alması gerekliliği öne çıkıyor.

Antipersonel kara mayınları, genellikle pil gerektiren ve zamanla işlevini kaybeden türlerdir. Bu nedenle, kalıcı olmayan mayınların siviller için daha güvenli olduğu savunuluyor. Öte yandan, insan hakları örgütlerinden gelen tepkiler bu adımı eleştirmeye devam ediyor.

İnsan Hakları Örgütlerinin Tepkisi

ABD ve Rusya, antipersonel kara mayınlarının konuşlandırılmasını yasaklayan Mayın Yasağı Anlaşması yani Ottawa Sözleşmesinin tarafları arasında yer almazken, bu durum insan hakları örgütlerinin ciddi tepkileriyle karşılaştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Kriz, Çatışma ve Silahlar Bölümü Müdür Yardımcısı Mary Wareham, söz konusu kararın “şoke edici ve yıkıcı bir gelişme” olduğunu ifade etti.

ABD'nin 2022 itibarıyla yaklaşık 3 milyon antipersonel kara mayını stokunun bulunduğu bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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