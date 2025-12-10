DOLAR
Fatih’te İş Yeri Sahibi Sokak Ortasında Silahla Vuruldu — Kiracı Kaçtı

Fatih'te iş yeri sahibi Recep Hakan Emül, kiracısının açtığı ateş sonucu ağır yaralanıp hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:43
Fatih’te iş yeri sahibi sokak ortasında silahla vuruldu

Yedikule Mahallesi'nde tartışma kanlı bitti

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir iş yeri sahibi, kiracısı tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Recep Hakan Emül, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinin önünde kiracısıyla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında kiracısının silahla Emül’e birkaç el ateş ettiği, açılan ateş sonucu Emül’ün ağır yaralandığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Recep Hakan Emül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren kiracı ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı ve kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

