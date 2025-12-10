Karacasu’da Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Karacasu Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen saha denetimleri, ilçede gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler, gıda satışı ve üretimi yapan işletmelerde kapsamlı incelemeler yaptı.

Denetim Kapsamı

Denetimler; market, kasap, restoran ve fırın başta olmak üzere tüm gıda işletmelerini kapsıyor. Ekipler, hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama şartları gibi kritik hususları detaylı biçimde kontrol etti.

Yetkililer, yürütülen denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Denetimlerin düzenli ve aralıksız süreceği ifade edildi.

Kaymakamlıktan Açıklama

"Halkımızın sağlığını korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla ilçemizde gıda güvenliğini sağlamak üzere oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz, marketlerden kasaplara, restoranlardan fırınlara kadar tüm işletmeleri titizlikle denetlemektedir. Amacımız, çocuklarımızın, ailelerimizin güvenle tükettiği bir gıda ortamı oluşturmaktır. Karacasu için, sağlıklı gelecek için çalışıyoruz"

