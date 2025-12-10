DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,61 -0,09%
ALTIN
5.746,76 0,3%
BITCOIN
3.926.059,31 0,94%

Karacasu’da Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Karacasu Kaymakamlığı koordinasyonunda marketten fırına kadar kapsamlı gıda denetimleri yapıldı; hijyen, son kullanma ve saklama şartları titizlikle inceleniyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:36
Karacasu’da Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Karacasu’da Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Karacasu Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen saha denetimleri, ilçede gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler, gıda satışı ve üretimi yapan işletmelerde kapsamlı incelemeler yaptı.

Denetim Kapsamı

Denetimler; market, kasap, restoran ve fırın başta olmak üzere tüm gıda işletmelerini kapsıyor. Ekipler, hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama şartları gibi kritik hususları detaylı biçimde kontrol etti.

Yetkililer, yürütülen denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Denetimlerin düzenli ve aralıksız süreceği ifade edildi.

Kaymakamlıktan Açıklama

"Halkımızın sağlığını korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla ilçemizde gıda güvenliğini sağlamak üzere oluşturduğumuz denetim ekiplerimiz, marketlerden kasaplara, restoranlardan fırınlara kadar tüm işletmeleri titizlikle denetlemektedir. Amacımız, çocuklarımızın, ailelerimizin güvenle tükettiği bir gıda ortamı oluşturmaktır. Karacasu için, sağlıklı gelecek için çalışıyoruz"

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE KAYMAKAMLIĞIN KOORDİNESİNDE SAHAYA İNEN EKİPLER, GIDA İŞLETMELERİNE...

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE KAYMAKAMLIĞIN KOORDİNESİNDE SAHAYA İNEN EKİPLER, GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE KAYMAKAMLIĞIN KOORDİNESİNDE SAHAYA İNEN EKİPLER, GIDA İŞLETMELERİNE...

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
2
Buğday Tanesi Protez Merkezi Gaziantep'te Umut Oluyor
3
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
4
Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza
5
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
6
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
7
Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı