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ABD ve Bangladeş: Yeniden İnşa İçin İşbirliği

ABD, Bangladeş'in yeniden inşası için işbirliği yapma kararı aldı. Blinken, uğraşların hızlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:56
ABD ve Bangladeş: Yeniden İnşa İçin İşbirliği

ABD, Bangladeş'in Yeniden İnşası İçin Destek Verecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bangladeş'in yeniden inşası konusunda Dakka yönetimiyle işbirliği yapacaklarını bildirdi.

Görüşme Detayları

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, geçici hükümete başkanlık eden Nobel ödüllü Muhammed Yunus, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde bulunduğu New York’ta Blinken ile bir araya geldi. Blinken, Washington’un Bangladeş’in yeniden inşasına destek sağlayacağına dikkat çekerek, "İyi bir ortak olmak istiyoruz. Bangladeş için işlerin hızlı yürümesini sağlayacağız." dedi.

Yatırımlar ve Yolsuzlukla Mücadele

Bakan Blinken, ABD'nin Bangladeş'teki en büyük yabancı yatırım kaynağı olduğunu ve bu yatırımların gelecekte daha da artmasını umduğunu vurguladı. Yunus ise, yolsuzlukla mücadele ve kanun düzeninin iyileştirilmesinin hükümetin öncelikleri olduğunu ifade etti. "Önceki rejim döneminde ülke bir yolsuzluk okyanusuna batmıştı. Yolsuzlukla mücadele bu benim en önemli meselem." dedi.

Mali Destek Talebi ve İç İstikrar

Yunus, daha önceki hükümetle bağlantılı kişiler tarafından yurt dışına kaçırılan milyarlarca doları geri almak için ABD'den destek istedi. "Bu çok büyük miktarda bir para. İnanılmaz." ifadesini kullandı. Blinken da ABD hükümetinin bu konuda destek sunabileceğini belirtti.

Diğer Konular ve İnsani Yardım İhtiyacı

Yapılan görüşmede geçici hükümetin reformları, yolsuzlukla mücadele önlemleri ve Bangladeş’in gasp edilen varlıklarının geri getirilmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca, Arakanlı Müslümanlar krizine ilişkin olarak Yunus, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan yüz binlerce Arakanlı Müslüman çocuk için destek talep etti. Blinken, bu konuda yardım etmeyi memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Bangladeş'teki Protestolar ve Hükümet Yanıtı

24 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya gelen Yunus, Bangladeş’te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı’nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması sonucunda başlayan protestoları gündeme taşıdı. Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesiyle protestolar son bulmuştu. Ancak gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında birçok kişi hayatını kaybetti.

Protestolar sırasında siyasi gerilimler artarken, Başbakan Şeyh Hasina askeri helikopterle Hindistan'a giderken, göstericiler Başbakan’ın resmi konutunu basmıştı. Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı.

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