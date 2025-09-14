ABD ve GKRY, Parlak Yıldız 2025'te Ortak Hava İndirme Eğitimi Gerçekleştirdi

ABD ve GKRY, Parlak Yıldız 2025'te ortak hava indirme eğitimi yaptı

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır'da düzenlenen ve Orta Doğu'nun en büyük askeri tatbikatlarından biri olan Parlak Yıldız 2025 (Bright Star) kapsamında ortak hava indirme eğitimi gerçekleştirdi.

Bilgi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda duyuruldu. Paylaşımda, tatbikat sırasında iki ülke ordusunun birlikte düzenlediği hava indirme faaliyetlerine vurgu yapıldı.

CENTCOM'un internet sitesinden yapılan açıklamada ise tatbikatın kriz planlaması, ortak çalışabilirlik ve insani yardım ile afet müdahale senaryolarına odaklandığı belirtildi.

Parlak Yıldız askeri tatbikatı

Parlak Yıldız, dünyanın en büyük çok uluslu tatbikatlarından biri olarak Mısır'da düzenleniyor. Tatbikat deniz, kara, hava ile özel kuvvetlerin eğitimlerini kapsıyor.

Parlak Yıldız tatbikatları, Mısır ve İsrail arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 1980 yılında başlatıldı. ABD ile Mısır arasında 1981 yılından itibaren iki yılda bir yapılan tatbikat, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrilmesinin ardından ortaya çıkan siyasi karmaşa nedeniyle 2011'de iptal edilmişti.

Tatbikat 2017'de tekrar başladı ancak Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğradı. 2021'de düzenlenen tatbikata 21 ülke katılmıştı. Son tatbikat ise 31 Ağustos - 14 Eylül 2023 tarihlerinde 34 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Bu yılki Parlak Yıldız tatbikatı 43 ülkenin katılımıyla düzenleniyor ve İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların gölgesinde yapılıyor.