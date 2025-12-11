Telefon Hijyeni: Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmanın Yeni Kuralı

Gün içinde iletişimden bilgiye erişime kadar elimizden düşmeyen cep telefonları, sağladıkları konforun yanı sıra ciddi bir hijyen sorunu da barındırıyor. Uzmanlar, telefonların düzenli temizlenmemesi halinde bulaşıcı hastalıklar için zemin hazırlayabileceğine dikkat çekiyor.

Uzman uyarısı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, cep telefonlarının bulaşıcı hastalıklar açısından risk taşıdığını vurguladı. Dr. Yurtseven, 'Cep telefonları kesinlikle mikrop yuvasıdır çünkü 7/24 hep yanımıza. Ellerimizi eve girince, yemeklerden önce ve sonra yıkıyoruz. Hiç telefonlarımızı siliyor muyuz? Tabii ki de hayır. O nedenle telefon temizliğine dikkat çekmek istiyorum. Hep elimizde ve ellerimizi temizken de kirliyken de dokunuyoruz. Masaüstlerine bırakıyoruz, rastgele yerlere koyuyoruz. Haliyle de çok da temiz olmuyor' şeklinde konuştu.

Nasıl temizlenmeli?

Dr. Yurtseven, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için telefonların ve koruyucu kılıfların düzenli dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti. Uzmanın önerileri şöyle:

Alkol oranı yüksek dezenfektan ve kolonyalarla dış yüzeylerin silinmesi, kılıfların uzun süre aynı şekilde kullanılmaması ve eller kirliyken telefona dokunmaktan kaçınılması önemli adımlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, telefon temizliğinin el yıkama alışkanlığı kadar günlük hijyen rutinine dahil edilmesi gerektiğini; çünkü cihazların yemek masalarından toplu taşıma araçlarına kadar birçok kirli yüzeyle temas ettiğini ve bu nedenle 'mikrop yuvası' hâline gelebileceğini hatırlatıyor.

