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ABD ve İsveç Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsveçli mevkidaşı ile Arktik güvenliği ve ekonomik işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 06:25
ABD ve İsveç Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

Rubio ve Stenergard Telefondan Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rubio'nun özellikle Arktik ve Baltık sularında güvenlik konusunda İsveç'in NATO'daki rolünün önemine değindiği ifade edildi. İki bakanın, bu çerçevede işbirliğini güçlendirmenin gerekliliği üzerinde durduğu belirtildi.

Görüşmede Öne Çıkan Başlıklar

Ayrıca, Rubio ve Stenergard'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiği konusunda ortak bir düşünceye sahip olduğu ifade edildi. İki liderin, ekonomik işbirliğini derinleştirme yönünde de mutabık kaldıkları kaydedildi.

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