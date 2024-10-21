ABD ve Kanada Savaş Gemileri Tayvan Boğazı'ndan Geçti

ABD ve Kanada Savaş Gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan Geçişi

ABD ve Kanada donanmalarına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığı bildirildi. Geçişin, Pekin'in Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatın ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Geçişin Detayları

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, USS Higgins muhribi ile Kanada Kraliyet Donanması'na ait HCMS Vancouver firkateyninin 20 Ekim tarihinde rutin geçiş yaptıkları belirtildi. Açıklamada, bu geçişin açık denizde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin geçerli olduğu sulardan yapıldığı vurgulandı.

Uluslararası Hukuka Uygunluk

ABD donanması, gemilerin Boğaz'a kıyısı bulunan ülkelerin kara sularında bulunmayan koridoru kullandığını ve bu geçişin uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, bu durumun ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla seyrüsefer serbestisine bağlılığını gösterdiği aktarıldı.

Çin'in Tepkisi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı Doğu Cephesi Komutanlığı, ABD ve Kanada gemilerinin geçişini takip ettiklerini belirtti. Açıklamada, bu ülkelerin “ortalığı karıştırmakla” ve bölgedeki barışa zarar vermekle suçlandığı bildirildi. Ayrıca, komutanlığın birliklerinin ulusal egemenliği ve bölgesel güvenliği korumak için teyakkuzda olduğu ifade edildi.

Tayvan'ın Durumu

Tayvan Savunma Bakanlığı, gemilerin geçişinin doğrulandığını belirtirken, çevredeki hava ve deniz durumunun “normal” olduğunu açıkladı.

Askeri Tatbikat Sonrası Geçiş

ABD ve Kanada gemilerinin geçişinin, Çinin geçtiğimiz hafta içinde Tayvan etrafında icra ettiği kapsamlı askeri tatbikatın hemen ardından olması dikkat çekici. 14 Ekim’de başlatılan ve Müşterek Kılıç-2024B adı verilen tatbikatta kara, hava ve deniz kuvvetlerinin birlikleri yer almıştı. Tatbikat, Tayvan'ı ablukaya alarak kritik limanları bloke etme amacı taşımaktaydı.