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ABD Vize Başvurularında Sosyal Medya İncelemesi Talimatı: Filistin Destekçileri Hedefte

ABD yönetimi, vize başvurularında sosyal medya hesaplarının taranmasını talep etti. Filistin destekçisi olanların başvuruları engellenebilir.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 00:09
ABD Vize Başvurularında Sosyal Medya İncelemesi Talimatı: Filistin Destekçileri Hedefte

ABD Yönetiminden Vize Başvurularında Sosyal Medya Hesaplarının İncelenmesi Talimatı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, dış temsilciliklere, ABD'ye vize başvurusu yapan kişilerin Filistin destekçisi olup olmadığını belirlemek amacıyla sosyal medya hesaplarını incelemeleri talimatı verdiği öne sürüldü.

New York Times'a konuşan yetkililer, 25 Mart'ta gönderildiği iddia edilen bu talimatta, Rubio'nun dış temsilciliklerdeki çalışanlardan, öğrenci ve diğer vize başvuruları esnasında ABD ve İsrail'i eleştiren kişilerin ülkeye girişlerini engellemek için sosyal medya içeriklerini araştırmalarını paylaştığı ifade edildi.

Talimatın Hedefi: Filistin Destekçileri

Söz konusu talimatta, özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 sonrası dönem göz önünde bulunduruldu. Bu tarihten itibaren yapılan öğrenci ve değişim vizeleri için sosyal medya taramalarının, Filistinlilere destek veren öğrencilerin başvurularını reddetme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Haberlerde, bu tür ifadelerin, yabancı vatandaşların ABD vizesi alma şanslarını tehlikeye atmamak için birçok düşüncelerini oto sansür uygulamaya itebileceği vurgulanıyor.

Örnek Olaylar: Gözaltıda Filistin Aktivistleri

Columbia Üniversitesi'nden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin bu tür gözaltılarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Rubio, anayasanın ifade özgürlüğü maddesine rağmen 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtti.

Özellikle Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrenimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamında arkadaşlarına iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı ve iptal edilen vizesinin ardından sınır dışı edileceği duyuruldu.

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