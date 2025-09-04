ABD Yargıcı: Trump'ın Harvard Fonlarını Dondurması Anayasaya Aykırı

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Harvard Üniversitesi ile çalışanlarının Başkan Donald Trump yönetiminin fonların dondurulmasına karşı açtığı davada 84 sayfalık kararını açıkladı.

Kararda, Trump yönetiminin Harvard'ın fonlarını dondurma kararının Anayasa'nın "ifade özgürlüğü" hakkına aykırı olduğu belirtildi ve fonların üniversiteye tekrar aktarılmasına hükmedildi.

Burroughs kararında, "Yönetimden alınan kayıtlar, davalı tarafın (Trump) ülkenin en büyük üniversitesine karşı hedefli, ideoloji temelli saldırısında antisemitizmi bir maske olarak kullandığından başka bir sonuca varmayı zorlaştırıyor." ifadesine yer verdi.

İhtilafın Arka Planı

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla kurulan "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" de sürecin parçası oldu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolar tutarındaki fon ile 60 milyon dolar değerindeki sözleşmenin dondurulmasına karar vermiş; üniversite ise federal hükümetin fonları dondurma kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak dava açmıştı.

Yargıcın kararı, federal hükümetin fonları askıya alma yetkisinin sınırları ve üniversiteler ile devlet arasındaki ifadeye ilişkin hukuki çerçeve açısından önemli sonuçlar doğuracak.