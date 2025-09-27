Abdulcelil Güven yeniden seçildi: Öz Finans İş İstanbul Anadolu Bölge Başkanı

Öz Finans İş'in 2. Olağan Genel Kurulu'nda Abdulcelil Güven yeniden İstanbul Anadolu Bölge Başkanı seçildi; yönetim ve kurullar belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:01
Öz Finans İş Sendikası'nın 2. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirildi. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapıldı.

Divan ve seçim süreci

Genel Kurulun Divan Başkanlığını eski Ziraat ve Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Salim Alkan yürüttü. Tek listeyle girilen seçimde İstanbul Anadolu Bölge Başkanı Abdulcelil Güven yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Güven'in açıklamaları

Güven, sorumluluk alanlarındaki illerde Ziraat ve Halk Bankaları ile Ziraat Katılım Bankası'na bağlı 515 şube ve birimde görevli 9 bin 150 üyeye hizmet verdiklerini belirtti. Üyelerin istek ve önerilerini ilgili yerlere iletmeye, çözüm odaklı çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Güven, "Şubelerimiz ziyaret edilerek çalışmalarımızla ilgili bilgilendirme yaptık. 24 saat esasına göre üyelerimiz ne zaman ararsa sorularına cevap, sorunlarına ise çözüm odaklı yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanın mesajı

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, konuşmasında İsrail'in Filistin'de "kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden bombalayarak katliam yaptığına" dikkat çekti. Eroğlu, İslam ülkelerinin soykırıma sessiz kalmaması gerektiğini söyleyerek dualarının Filistinli kardeşleriyle olduğunu kaydetti.

Seçim sonuçları ve katılımcılar

Seçimler sonucunda yönetim kurulu üyeleri Emrah Daşlı, Celil Tamer Üçer, Olgun Güçin ve Cengiz Şahin; denetleme kurulu üyeleri Sefer Kubas, Erkan Morkoç ve Melahat İbiş; disiplin kurulu üyeleri ise Yeliz Aksu, Mehmet Üstünel ve Ergül Bayraklı olarak belirlendi.

Programa, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül ve Saim Esken, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Kudret Örgel, Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, Halkbank Anadolu 2. Bölge Koordinatörü Hakan Pirinççi, bankaların şube müdürleri ve davetliler katıldı.

