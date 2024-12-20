Adalet Bakanı Tunç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ile Görüştü

Adalet Bakanı Tunç ve AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'nin İlk Teması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi bakanlıkta kabul etti. Görüşme, iki taraf arasında işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele almak amacıyla yapıldı.

İlişkilerin Güçlendirilmesi Vurgusu

Bakan Tunç, görüşme sırasında Ossowski'ye yeni görevinde başarılar diledikten sonra, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin son derece önemli olduğunu belirtti. Tunç, geçmişte yargı alanında gerçekleştirilen projeleri hatırlatarak, "Bu projelerin devamıyla ilgili yine birtakım çalışmalarımız var. Yeni dönemde bunları daha da artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Tunç, ayrıca, Ossowski’ye teşekkür ederek, "Yeni görevinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Misafirperverlik ve İleriye Dönük Hedefler

Büyükelçi Ossowski, konuşmasına Türkçe olarak "Sayın Bakan teşekkür ederim. Şimdi mutluyum" diyerek başladı. Ardından İngilizce devam eden Ossowski, Türkiye'de karşılaştığı misafirperverliği övdü ve görevi için olumlu bir başlangıç yaptığını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyareti hakkında da bilgi veren Ossowski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olumlu görüşmelerin gerçekleştirildiğini aktardı. "Bu görüşmeler sırasında bir aday ülke olarak Türkiye ile yeniden çalışmaların yapılması, hızlandırılması anlamında görüşler karşılıklı olarak ifade edildi" diye ekledi.

Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere yüksek potansiyel taşıdığını belirtmekle birlikte, her iki tarafın da üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Görüşme, basına kapalı devam etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 5), Adalet Bakanlığı'ndaki makamında Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi (sol 4) kabul etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sol 5), Adalet Bakanlığı'ndaki makamında Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski'yi (sol 4) kabul etti.