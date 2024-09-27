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Adalet Bakanı Tunç, Erzurum'da Siyasi İstikrar ve Reform Vurgusu Yaptı

Adalet Bakanı Tunç, Erzurum'daki STK buluşmasında iktidarın başarısını ve demokratik reform ihtiyaçlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:51
Adalet Bakanı Tunç, Erzurum'da Siyasi İstikrar ve Reform Vurgusu Yaptı

Adalet Bakanı Tunç'tan Erzurum'da Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'da düzenlenen "STK, Teşkilat ve Basın Buluşması" etkinliğinde konuştu. Tunç, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarının nedenlerini ve yapılan reformları anlattı.

Milletin Sesine Kulak Vermek

Bakan Tunç, konuşmasında şunları dile getirdi: "22 yıldan bu yana milletimizin AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan, Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmemesinin sebebi, her iktidarda milletinin sesine kulak vermesindendir, hep milletinin hissiyatına tercüman olmasındandır."

Siyasi Kıyametin Temel Taşları

Tunç, partinin 22 yıldır tek başına iktidar olduğunu hatırlatarak, Dünya siyaset tarihindeki en uzun süreli liderlik örneği olduğunu vurguladı. "Bu tarihte görülmüş bir şey değil. En uzun süre halkın seçtiği lider olarak tarihe geçen bir liderimiz var." dedi.

Demokratik Reformlar ve Toplum Sözleşmesi

Türkiye'nin seçim sisteminin demokratik bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirten Tunç, "Biz bu ülkeyi demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşturmak durumundayız. Bir toplum sözleşmesini yapmak mecburiyetimiz var," ifadesini kullandı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin uzlaşmasının önemine dikkat çekti.

Ekonomik İyileşme ve Enflasyon Hedefi

Bakan Tunç, Türkiye'nin çevresindeki savaşların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine de temas etti. "Çift haneye çıkan enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz," diyerek ekonomideki hedeflerini ilan etti.

Katılımcılar

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri ve kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "STK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "STK, Teşkilat ve Basın Buluşması"na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "STK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "STK, Teşkilat ve Basın Buluşması"na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "STK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "STK, Teşkilat ve Basın Buluşması"na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "STK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "STK, Teşkilat ve Basın Buluşması"na katılarak konuşma yaptı.

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