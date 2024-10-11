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Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Gedik Üniversitesi Açılış Töreninde Konuştu

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Yüzyılı’na dair reformları ve demokratik değişiklikleri vurguladı. Gençlerin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:37
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Gedik Üniversitesi Açılış Töreninde Konuştu

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Gedik Üniversitesi Açılış Töreninde Konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceği ve reformlar üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı ve Yeni Yaklaşımlar

Tunç, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın başında darbe anayasası ile yolumuza devam etmek, bizim için bir yüz karasıdır. Darbecilerin yazdığı bir anayasayla demokratik hukuk devletinin yönetilmesi doğru değildir," diye belirtti.

Adaletin Geliştirilmesi İçin Reformlar

Tunç, Türkiye'nin son 22 yılda adalette önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak, yapılan reformların devam edeceğini ifade etti. "Avrupa Birliği adaylık sürecinde gerçekleştirdiğimiz reformlarla vatandaşlarımızın hak ve hukukunu geliştirmeye yönelik adımlar attık," dedi.

Yargı Reformu ve Toplumun İhtiyaçları

Bakan, "Temel kanunlarımızı yeniledik. Artık toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen ceza ve borçlar kanunları yürürlükten kaldırıldı ve yeni düzenlemelerle bunlar güncelleniyor," şeklinde konuştu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile 2024-2028 yılları arasında yürütülecek çalışmalara dikkat çekerek, "Hem yargı mensuplarının hem de akademisyenlerin görüşlerini alarak çalışmalara yön veriyoruz," şeklinde ekledi.

Görevimiz Suçtan Koruma

“Toplumu suçlardan korumak, adaletin en önemli sorumluluğudur,” diyen Tunç, ceza adaleti sisteminin üç aşamalı olduğunu belirtti ve güçlü bir yargı mekanizması oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni Anayasa Hedefi

Tunç, "Darbecilerin yazdığı anayasadan kurtulmak için önemli adımlar attık ve bu süreçte birçok yapısal dönüşüm gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

Gençlerle Sosyal Medya Üzerine

Sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmenin önemine değinen Tunç, gençlere doğru bilgiye ulaşmaları için sosyal medya kullanırken dikkatli olmalarını önerdi.

Katılımcılar

Törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, eski Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakanı Milena Stoycheva, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik ve üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik gibi isimler de katıldılar.

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