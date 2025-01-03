Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zeka ile ilgili çalışmalara değinen Tunç, bunun karar verme mekanizmasında rol almayacağını, ancak birçok farklı konuda katkı sağlayabileceğini belirtti.

Bakan Tunç, 2005 yılından bu yana denetimli serbestlik sistemi aracılığıyla 8 milyondan fazla kararın infazının başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Tören, İzmir Adli Tıp, İzmir ve Karşıyaka Denetimli Serbestlik hizmet binalarının açılışı kapsamında düzenlendi.

Yeni Adalet Binaları ve Çocuk Adalet Merkezleri

Tunç, konuşmasının devamında, İzmir'de Kemalpaşa adalet binası inşaatının sürdüğünü, Aliağa adalet binası için de temel atma işlemlerinin yakında gerçekleşeceğini dile getirdi. Ayrıca, Çocuk Adalet Merkezleri projesinin dördüncüsünün İzmir’de hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Adalet ve Huzur Vurgusu

Adaletin toplumsal barışın ve huzurun teminatı olduğuna dikkat çeken Tunç, "Adaletin olmadığı yerde huzur ve güven olamaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, adaletin hakkıyla tecelli edebilmesi için yasama, yürütme ve yargının demokratik bir hukuk devleti içerisinde bulunması gerektiğini vurguladı.

Kanunların Yenilenmesi ve Mahkeme Sayılarındaki Artış

Tunç, son 22 yılda mevzuatın yenilenmesine dair yapılan çalışmaları aktararak, Türkiye'nin Avrupa'nın en yeni temel kanunlarına sahip bir ülke konumunda olduğunu açıkladı. 2002 yılında Türkiye'de sadece 78 müstakil adalet sarayı bulunurken, bu sayının bugüne dek 380'e ulaştığını belirtti.

Adalet Bakanı, Türkiye'de 8 bin 632 mahkeme bulunduğunu ve bu sayının 2002 yılında 3 bin 727 olduğunu ifade etti. Son bir yılda özellikle ilk derece mahkemelerinde 2 bin 623 yeni mahkeme kurulmuş durumda.

Denetimli Serbestlik Sistemi ve Elektronik İzleme Merkezleri

Tunç, 149 denetimli serbestlik müdürlüğü ile 437 bin yükümlünün denetim ve takibinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, 2013 yılında kurulan Elektronik İzleme Merkezi aracılığıyla yaklaşık 67 bin 500 kişinin elektronik izleme ekipmanlarıyla takip edildiğini aktardı.

İzmir'deki programda, Vali Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve AK Parti İzmir Milletvekilleri de hazır bulundu. Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve beraberindekiler, açılışı gerçekleştirilen üç binayı inceledi.