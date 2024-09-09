Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran Soruşturması ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran Açıklamaları

Diyarbakır’da meydana gelen acı olayda, 8 yaşındaki Narin Güran’ın canice öldürülmesi ile ilgili soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" ifadelerini kullandı.

Arama Çalışmaları ve Soruşturma Süreci

İlk olarak Arama Kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin yoğun çaba harcadığını belirten Bakan Tunç, "Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşmak için devletin tüm kurumları, jandarma, AFAD ve ilgili belediyelerle birlikte çalıştık" dedi. Arama faaliyetlerinin 19 gün sürdüğünü ve bu süreçte 276 kişinin ifadesinin alındığını aktardı.

Bakan, elde edilen DNA bulgularının amcasının aracında tespit edildiğini, bu sebeple amcasının gözaltına alındığını belirtirken, "Narin'in cansız bedeni köye 1,5 kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu" dedi.

Adli Süreç ve Geçen Gelişmeler

Adalet Bakanı, adli süreç ile ilgili olarak, otopsi işlemlerinin derhal başlatıldığını ve bazı doku örneklerinin detaylı inceleme için İstanbul’a gönderildiğini ifade etti. Ayrıca, gözaltında olanlara yönelik 23 yeni şüphelinin daha olduğunu, onların da ifadelerinin alındığını vurguladı.

"Katledenler en ağır cezayı alacak" diyen Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyu yakından takip ettiğini aktararak, soruşturmanın titizlikle sürdüğüne dair bilgilendirme yaptı.

Çocukların Korunması ve Toplumun Duyarlılığı

Bakan Tunç, benzer olayların önüne geçmek için toplumsal hassasiyetin önemine değinerek, "Millet olarak çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ailelerin, özellikle çocukların korunmasında en önemli rolü üstlenmesi icap ediyor" dedi.

Uluslararası Hukuk ve Ayşenur Ezgi Eygi Olayı

Tunç, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin durumuna da değinerek, Türkiye’nin uluslararası alanda bu meselelerin takipçisi olacağını belirtti. "İsrail devleti soykırım yapan bir devlet olarak tarihe geçti" diyen Tunç, Türk vatandaşının hakkını sonuna kadar savunacaklarını aktardı.

Sonuç olarak, bu olayın ardından yürütülen soruşturmanın ve adalet mekanizmasının âdil bir şekilde işlemesine dair güvence verildi. Türkiye, çocukların korunması ve insan hakları konularında kararlılıkla ilerleyecek.