Adalet Bakanı Tunç'tan A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a Saldırı Hakkında Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan fiziki saldırıya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili adli bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Tunç, Kaplan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, sporun dostluk ve kardeşlik çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Şiddete Geçit Yok

Tunç, saldırının ardından şu ifadeleri kullandı: "Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

Bakan Tunç'un açıklaması, spor camiasında önemli bir yankı bulurken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerektiği mesajı net bir şekilde ifade edildi.