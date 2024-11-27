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Adalet Bakanı Tunç'tan Abdullah Öcalan'la Görüşme Talebine Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme talebini değerlendiriyoruz, dedi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:42
Adalet Bakanı Tunç'tan Abdullah Öcalan'la Görüşme Talebine Açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Öcalan'la Görüşme Talebine Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Tunç, "Dün dilekçe verdiler, bu konuyu değerlendiriyoruz. Makul bir sürede yanıtı verilir," ifadelerini kullandı.

Kanun ve Yönetmeliklere Uygun Görüşmeler

DEM Parti'nin, tutuklu ve hükümlülerle görüşmelerin kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirileceğini hatırlatan Tunç, Öcalan'la daha önce DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın görüşme gerçekleştirdiğini de anımsattı. Bakan Tunç, yeni dilekçenin değerlendirildiğini ve görüşmenin Adalet Bakanlığı iznine tabi olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanına Cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşmek için randevu verilmediğini iddia etmesi üzerine Tunç, milletvekillerinin hükümlü ve tutuklularla görüşebileceğini, ancak terör suçundan tutuklu olanlara ilişkin iznin Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı olduğunu vurguladı.

İzin Talebinde Dikkat Çekici Uyarılar

Tunç, izin talebi konusunda ise önemli uyarılarda bulundu: "İzin istiyorsanız, düzgün bir şekilde izin istersiniz, adam gibi istersiniz. Her şeyin bir yolu yordamı var. Bu ülke hukuk devleti. Dolayısıyla her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir," dedi. Ayrıca, soruşturma sürecine yönelik hakaret içeren ifadelerde bulunanların kendine çeki düzen vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Tepki

Antalya'daki bir savcının sosyal medya paylaşımlarının ardından açığa alınmasının ardından Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bir inceleme başlattığını açıkladı. Tunç, "O paylaşımlar hakimlik göreviyle bağdaşır paylaşımlar değil," diyerek süreç hakkında bilgi verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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