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Adalet Bakanı Tunç'tan UCM'ye Netanyahu Yorumu: 'İnsanlık Suçları Yargılanmalı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, UCM'nin Netanyahu'ya karşı verdiği tutuklama kararını değerlendirerek, savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:58
Adalet Bakanı Tunç'tan UCM'ye Netanyahu Yorumu: 'İnsanlık Suçları Yargılanmalı'

Adalet Bakanı Tunç'tan UCM'ye Zorlu Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını değerlendirdi. Tunç, bu kararın, Filistin'deki kanın durması ve yapılan soykırımın son bulması için gecikmiş bir adım olduğunu ifade etti.

Filistinli Masumlar Hedef Alınıyor

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan ve milyonlarca Filistinliyi sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır” dedi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Tunç, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze başta olmak üzere Filistin'in birçok bölgesinde uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, demokrasi ve insan haklarına inanan ülkelerin acilen harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti. “Bebek katillerinin hak ettiği cezayı almaları için gereğini yapmalıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Kararlılığı

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her zaman işgalci İsrail'in adaletsizliklerini gündemde tutacağını ve Filistinli kardeşlerin haklı davasının yanında olacağını belirtti. Ayrıca, “Filistin halkının öz vatanlarında özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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