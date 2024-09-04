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Adalet Bakanı Tunç, Yargı Reformu Hedeflerini Açıkladı

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve yeni adalet binası hakkında bilgiler veren Adalet Bakanı Tunç, adalet sistemini güçlendirecek adımlar atacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:34
Adalet Bakanı Tunç, Yargı Reformu Hedeflerini Açıkladı

Yargı Reformu Strateji Belgesi Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Yıl Açılış Kokteyli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgesi"nin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını ve vatandaşların yargı hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Adli Yılının Başlangıcı ve Yargının Önemi

Ankara 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen etkinlik, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirildi. Tunç, yeni adli yıl için hayırlı dileklerde bulunarak, "Adalet mülkün temelidir." ifadesini hatırlattı. Yargının, demokratik hukuk devletinin üç temel direğinden birini oluşturduğunu vurgulayan Tunç, avukatların da bu yapı içinde önemli bir yer tuttuğunu açıkladı.

Avukatların Rolü ve Yeni Projeler

Bakan Tunç, son 22 yılda savunma makamının güçlendirilmesi için önemli düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Avukatların kamu görevi icra ettiğini belirten Tunç, adaletin sağlanmasında ve insan onurunun korunmasında kritik bir rol üstlendiklerini kaydetti.

Arabuluculuk süreçlerinde avukatların etkisine de değinen Tunç, "Hukuk uyuşmazlıklarında arabulucunun önüne gelen 6 milyon dosyadan 4 milyonu uzlaşmayla sonuçlanmışsa bunda avukatlarımızın da büyük rolü var." şeklinde konuştu.

Yargı Reformu Hedefleri ve Yeni Adliye Binası

Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin başında "hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi" mottosunun yer alacağını ifade etti. Ayrıca, Ankara'da inşaat çalışmaları süren yeni adalet sarayının 3 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Yeni adlit binasının 622 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Tunç, "Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor." diyerek, projeye duyulan heyecanı paylaştı. Ayrıca yeni binanın çevre dostu mimarisiyle dikkat çekeceği kaydedildi.

Baro Başkanı'nın Dilekleri

Programda söz alan Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Sabri Hafif, avukatların yargı sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı. Hafif, yeni adli yılın yargı camiasına ve tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.

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