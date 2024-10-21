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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan FETÖ ile Mücadele Vurgusu

Bakan Tunç, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün mücadeleyi etkilemeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:27
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan FETÖ ile Mücadele Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan FETÖ Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir," ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşının ölümünün, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığı etkilemeyeceğini vurgulayan Tunç, "Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir," dedi.

Adalet ve Yargı Vurgusu

Bakan Tunç, "FETÖ mensuplarının her birinin Türk adaleti önünde mutlaka hesap vereceğini" belirterek, şu sözleri kaydetti: "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele, FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir."

Tunç, FETÖ üyeleri hakkında yürütülen adli işlemlerin, bu ölüm olayından etkilenmeden devam edeceğini ve örgütün yönetici ve üyelerine karşı sürdürülen yargılamaların aynı kararlılıkla takip edileceğini vurguladı.

Devletin Kararlılığı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurumlarıyla beraber, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek. Tunç, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecektir," diyerek, hain örgütün her bir üyesinin Türk adaleti önünde hesap vereceğini yineledi.

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