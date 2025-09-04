Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında

Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Aladağ ilçesinde, domuz avı için çıktıkları ormanda meydana gelen olayda 17 yaşındaki Barış Şahin, iddiaya göre arkadaşı H.M. tarafından av tüfeğiyle kazara vurularak yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

İddialara göre Barış Şahin (17) ile arkadaşı H.M. (17), dün akşam saatlerinde Uzunkuyu Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alana domuz avı için gitti.

Bir çiftlikte çobanlık yaptığı öğrenilen H.M., av sırasında kazayla arkadaşına ateş etti. Yaralanan Şahin için yardım çağırmak isteyen H.M., telefonunun çekmemesi nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamadı ve ardından yoldan geçen bir otomobil sürücüsünden yardım istedi.

Otomobille Aladağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Barış Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Gözaltı

Olayın ardından şüpheli H.M., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.