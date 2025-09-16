Adana Aladağ'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı
Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 KZ 393 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Olay, Meydan yaylasında gerçekleşti.
Kaza ve müdahale
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralıların durumu
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
