Adana Aladağ'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın Aladağ ilçesi Meydan yaylasında 51 KZ 393 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı; araçtaki 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:13
Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 51 KZ 393 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Olay, Meydan yaylasında gerçekleşti.

Kaza ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralıların durumu

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

