Adana Ceyhan'da Park Halindeki Otomobile Saldırı Güvenlik Kamerasında

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi, Orhan Ekinci Bulvarı'nda park halindeki otomobile sert cisimle zarar verdi; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 00:08
Olayın ayrıntıları

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Orhan Ekinci Bulvarı üzerinde park halindeki bir otomobile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Olay anında şüpheli, elektrikli motosiklet ile araç yanına gelerek elindeki sert cisimle otomobilin camına ve kaportasına vurdu.

Saldırgan, hasar verdikten sonra elektrikli motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Aracının zarar gördüğünü fark eden S.E., durumu polis merkezine bildirdi ve şikayette bulundu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın tamamı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

