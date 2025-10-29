Adana Ceyhan'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan 34 BJE 514 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin Öztürk hayatını kaybetti; tır sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 12:56
Kaza TAG Otoyolu'nda meydana geldi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda meydana gelen kazada, Şahin Öztürk idaresindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil tırın altına girerken, itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Şahin Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak, tırın sürücüsü gözaltına alındı.

