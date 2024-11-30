Adana'da 10,5 Ton Kaçak Tütün ve 24 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan başarılı bir operasyonda, 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin filtreli makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ceyhan ilçesinin Kelemeti Mahallesi'ndeki bir depoya düzenlediği operasyonda, koliler içerisinde gizlenmiş büyük miktarda kaçak tütün ve makaron bulundu.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Ekipler, operasyonun ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili daha fazla detayın araştırılmasına devam ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan depodaki 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan depodaki 6 kişi gözaltına alındı.