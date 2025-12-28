DOLAR
Muratpaşa’da Kadınların Kapı Süsü Atölyesi Yoğun İlgi Gördü

Muratpaşa Belediyesi’nin kadın kooperatifleriyle düzenlediği Kapı Süsü Atölyesi, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda yoğun ilgiyle gerçekleşti; Başkan Ümit Uysal da katıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:31
Yeni yıl öncesi kadın emeği ve hayal gücü ön planda

Muratpaşa Belediyesi tarafından yeni yıl öncesinde, kadın emeğini ve yaratıcılığı desteklemek amacıyla düzenlenen Kapı Süsü Atölyesi yoğun katılım sağladı. Etkinlik, kadın kooperatiflerinin aktif katkısıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkında düzenlenen atölyede, Eğitmen Şule Özön rehberliğinde katılımcılar; doğal rattan ve hasır malzemeler kullanarak el emeği kapı süsleri tasarladı. Doğal dokuların ve el işçiliğinin vurgulandığı çalışmalarda kadınlar hem tasarım tekniklerini öğrendi hem de kendi özgün ürünlerini ortaya koyma fırsatı buldu.

Başkan Ümit Uysal da etkinlikteydi

Atölyeye katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da kadınlarla birlikte kapı süsü yaparak etkinliğe eşlik etti. Başkan Uysal, kadın kooperatiflerinin üretim süreçlerindeki önemine dikkat çekerek, "Bu tür atölyeler, üretmenin yanı sıra paylaşmayı ve dayanışmayı da güçlendiriyor. Kadın emeğini görünür kılan, kentimizde sosyal bağları kuvvetlendiren her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hem el sanatlarına ilgi duyanları bir araya getirdi hem de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen modellerin önemini yeniden gündeme taşıdı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

