Adana'da 3 Çocuğu Sopayla Darbeden Şüpheli Yeniden Gözaltında

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 16 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre evinin önünde oynayan çocukların sesinden rahatsız olan C.T. (52) sokağa çıktı.

Elindeki sopayla öncelikle H.G. (6)'ye vuran zanlı, çocuğun kendisine engel olmaya çalışan ağabeyleri B.G. (10) ve F.G. (18)'ye de saldırdı.

Zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olayın ardından çocukların ailesi polis merkezine giderek C.T.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şikayetçi ailenin karara itiraz etmesi üzerine C.T. yeniden gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.