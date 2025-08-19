Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı
Operasyonun Detayları
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.
Adresteki incelemede buzdolabı ve mutfak dolabında 53,7 gram kokain, 23 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi bulundu. Ekipler, şüpheli S.K'yi (25) gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Evdeki dolaplarda uyuşturucu bulunması polis kamerasınca kaydedildi.
