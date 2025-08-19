DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı

Adana Yüreğir'de bir evde 53,7 gram kokain ve 23 uyuşturucu hap ele geçirilen S.K. (25) gözaltına alındı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:32
Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı

Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı

Operasyonun Detayları

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.

Adresteki incelemede buzdolabı ve mutfak dolabında 53,7 gram kokain, 23 uyuşturucu etkili hap ile hassas terazi bulundu. Ekipler, şüpheli S.K'yi (25) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Evdeki dolaplarda uyuşturucu bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 53,7 gram kokain ve 23 uyuşturucu etkili hap ele...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde 53,7 gram kokain ve 23 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
2
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi
3
İşiba Şigeru: Japonya, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerinde 'Uygun Şekilde' Rol Alacak
4
Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı
5
Edirne'de Meriç Nehri'nde 2,5 m ve 100 kg'lık yayın yakalandı
6
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında 5'i Çocuk 24 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme