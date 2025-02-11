Adana'da 7.335 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 2 Gözaltı!

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'nın güvenliğini sağlama adına yürütülen operasyonda, gümrük kaçağı 7 bin 335 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu bir otomobil ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda, kaçak sigaraların yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 bin lira da ele geçirildi.

Polis, operasyon sonucunda iki şüpheliyi gözaltına alarak yasal işlemlere başlandı.

Adana'da gümrük kaçağı 7 bin 335 paket sigara ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 bin lira ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 7 bin 335 paket sigara ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 bin lira ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.