Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Darp: 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Girne Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada Umut A. darbedildi; Serdar D. ve Enes G. tutuklandı. Olay güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:49
Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Darp: 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Darp: 2 Zanlı Tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde 11 Eylül'de bir akaryakıt istasyonunda Umut A. (24) ile Serdar D. (24) ve Enes G. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Umut A.'yı darbederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Umut A., ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit ederek yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar D. ve Enes G., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Görüntüler kayıtta

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
2
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
4
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
5
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
6
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi
7
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınlarında 1 Yaralı, 6 Gözaltı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği