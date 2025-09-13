Adana'da Akaryakıt İstasyonunda Darp: 2 Zanlı Tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde 11 Eylül'de bir akaryakıt istasyonunda Umut A. (24) ile Serdar D. (24) ve Enes G. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Umut A.'yı darbederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Umut A., ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit ederek yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar D. ve Enes G., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Görüntüler kayıtta

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.