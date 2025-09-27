Adana'da Bisikletli Genç Forkliftin Çatalına Çarptı, Ağır Yaralı

Seyhan'da ismi öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bisiklet sürücüsü, park halindeki forkliftin çatalına çarparak ağır yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:19
Adana'da Bisikletli Genç Forkliftin Çatalına Çarptı, Ağır Yaralı

Adana'da bisiklet sürücüsü forklifte çarpıp ağır yaralandı

Seyhan'daki kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi üzerinde ismi henüz öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bir bisiklet sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan forkliftin yük taşıma bölümü olan çatal kısmına başını çarparak yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas Gemerek'te İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı
3
Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye Ulaştı
4
Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi
5
Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
6
Bahçelievler'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
7
Adana'da Bisikletli Genç Forkliftin Çatalına Çarptı, Ağır Yaralı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı