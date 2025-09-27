Adana'da Bisikletli Genç Forkliftin Çatalına Çarptı, Ağır Yaralı

Adana'da bisiklet sürücüsü forklifte çarpıp ağır yaralandı

Seyhan'daki kaza anı iş yeri kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi üzerinde ismi henüz öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bir bisiklet sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan forkliftin yük taşıma bölümü olan çatal kısmına başını çarparak yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.