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Adana'da Direksiyon Sınavında Olay: Eşinin Başarısızlığı Sonrası Görevli Darbedildi

Adana'da direksiyon sınavında eşi başarısız olan bir adam, sınav görevlisini darbetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:33
Adana'da Direksiyon Sınavında Olay: Eşinin Başarısızlığı Sonrası Görevli Darbedildi

Adana'da Direksiyon Sınavı Sonrası Şok Olay

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleşen bir direksiyon sınavında, Esma V. adlı kadın, hatalı sürüşü nedeniyle başarısız oldu. Eşinin 4. kez girdiği sınavda geçememesi üzerine Murat V., görevi başındaki öğretmen Baddal A. ile tartışmaya girdi.

Görevli Öğretmenin Darbedilmesi

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Murat V., görevli öğretmenin üzerine saldırarak darbetti. Olay sonrası Baddal A.'nın burnu kırıldı ve hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Hastaneden taburcu olduktan sonra Baddal A., şikayetçi oldu.

Polis Müdahalesi ve Gözaltı

Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine polis, Murat V.'yi gözaltına alarak Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Soruşturma devam etmektedir.

Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darbeden şüpheli...

Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darbeden şüpheli...

Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darbeden şüpheli gözaltına alındı.

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