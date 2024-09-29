Adana'da Diş Hekimine Saldırı: Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Adana'da Diş Hekimine Saldırı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç husumetli bir kişi tarafından darbedilerek yaralandı.

Saldırı Detayları

Adana Diş Hekimleri Odası'nın açıklamasına göre, Erkılınç, komşusu B.Ç. tarafından, husumetlisini tedavi ettiği gerekçesiyle saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan diş hekimi, taburcu olduktan sonra şikayetçi oldu.

Öte yandan, şüpheli B.Ç.’nin, muşta ile saldırının ardından pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Tanıklığın Önemi

Olayı anlatan Erkılınç, "Daha önce kahve içtiğim biri olan komşum, ofisime gelerek benden randevu istemiş. Dostça bir çağrı yapacağını düşündüm. Ancak beni kendisine yönlendiren kişinin tedavisini nasıl yapabileceğimi sorguladı ve saldırıya geçti. Kendimi korumaya çalışırken tam arkamdan pompalı tüfekle ateş etti. Neyse ki vurulmadım" şeklinde konuştu.

Olayın Arkasındaki Destek

Adana Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Metin Ersoy, saldırıyı kınayarak avukatların olaya müdahil olduğunu ve diş hekimine her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Adana Polisi, B.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Erkılınç, kendisini darbeden kişinin yakalanmasını ve uygun cezanın verilmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde darbedilen diş hekimi yaralandı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde darbedilen diş hekimi yaralandı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.