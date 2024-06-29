Adana’da dört ayaklı civciv şaşkınlığı!

Tavuk çiftliğinde kuluçka makinesine yerleştirilen yumurtalar, 22 gün sonra çatlayarak civcivlerin dünyaya gelmesine neden oldu. Bu süreç sonunda doğan civcivlerden biri ise, diğerlerinden farklı olarak dört ayağı ile dikkat çekti. Çiftlik müdürü ,civcivin durumu fark eder etmez kontrole alındığını ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.



İlk Defa Böyle Bir Durumla Karşılaştım

Semra Ölmez, "Kümeste dikkatimi çeken bir civciv oldu. İlk başta yürüyemediğini düşündüm. Ancak elime aldığımda dört ayağı olduğunu fark ettim. On yıldır bu işi yapıyorum ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bu özel civcivi yaşadığı sürece ayrı tutacağım, diğer civcivlerle birlikte göndermeyeceğim," dedi.