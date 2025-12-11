Canik'te kırsalda ulaşım büyüyor: 22.6 km yeni yol

Başkan İbrahim Sandıkçı: Ulaşımı güçlendirme seferberliği sürüyor

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 2025 yılı içinde kırsal mahallelerde toplam 22.6 kilometre yol açma çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, ulaşım ağının yeni yatırımlarla güçlendiğini duyurdu.

Sandıkçı, ulaşıma yönelik çalışmalarda kesintisiz bir seferberlik yürüttüklerini vurgulayarak, "Açtığımız yeni yollarla ulaşım ağımızın gücüne güç katıyor, hemşehrilerimize güvenli ve konforlu yollar sunuyoruz" dedi.

Başkan sözlerine şöyle devam etti: "Canik’imizde güvenli, konforlu ve sorunsuz ulaşım için seferberlik halinde çalışıyor, ilçemizin ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Açtığımız yeni yollarla ilçemizin ulaşım ağını daha güçlü hale getiriyor, mesafeleri kısaltıyoruz. Kırsal mahallelerimizde yol açma, yol genişletme ve beton yol çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizin yollarını yenilerken, ayrıca yeni yolları ulaşım ağımıza dâhil ediyoruz. 2025 yılı içerisinde kırsal mahallelerimizde 22.6 kilometre yol açma çalışması gerçekleştirdik. Kırsal mahallelerimizin, mahalleler arası ve ilçe merkezi bağlantı güzergâhlarına ulaşımlarını kolaylaştırdık. Canik’imizde var gücümüzle çalışmaya devam ederek yeni yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz".

Sandıkçı, kırsal mahallelerde çevre düzenleme ve kanal açma çalışmalarının da sürdüğünü ekledi.

