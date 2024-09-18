Adana'da Düğün Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Düğün Salonuna Silahlı Saldırı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında 3 kişi tutuklandı. 13 Eylül'de, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki C.T.'ye ait düğün salonunun kapalı olduğu bir zamanda gerçekleştirilen saldırı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Saldırı ve Takip Süreci

Olay, düğün salonunun giriş kısmına çok sayıda merminin isabet etmesiyle meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen incelemelerde, saldırının yapıldığı anın güvenlik kamera görüntülerini analiz etti. Görüntülerde şüphelinin hafif ticari bir araçla olay yerine geldiği tespit edildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Ekipler, şüphelinin kaçış yönündeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi. Yaklaşık 35 saatlik izleme sonucunda, şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. R.Ö. (17), gerçekleştirilen operasyonla evinde yakalanırken, Baran D. (26) ve Mehmet Ç. (27) de bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Tartışmanın Nedeni

Baran D. ve Mehmet Ç.'nin, C.T.'ye ait düğün salonunun yanı başındaki başka bir düğün salonunu işlettikleri öğrenildi. Saldırıdan bir gün önce C.T.'nin, Baran D. ve Mehmet Ç. ile iş yerinin otoparkını izinsiz kullandıkları sebebiyle bir münakaşa yaşadığı belirtiliyor.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan R.Ö., Baran D. ve Mehmet Ç. hakkında yasal süreç başlatıldı.