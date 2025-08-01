Adana'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Yaralı

Adana'da Eğitim Uçağı Feci Kaza Geçirdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, özel bir havacılık şirketine ait bir Ultra Light sınıfı eğitim uçağı düştü. Olay, saat 19.20 sularında Özler Mahallesi'ndeki Kelaynak pistinde gerçekleşti.

Pilot ve Yolcu Yaralandı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kazada pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın yaralandığını açıkladı. Vali Köşger, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının ağır olduğunu belirtti.

Köşger, kazayla ilgili olarak, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek taziyelerini iletti.

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı. Narenciye bahçesine düşen uçakta inceleme yapıldı.

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı. Narenciye bahçesine düşen uçakta inceleme yapıldı.