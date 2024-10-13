Adana'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 7 Yaralı

Adana'da Minibüsle Elektrikli Motosiklet Çarpıştı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle çarpışan sepetli elektrikli motosikletteki 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kaza, Levent Caddesi üzerinde Ramazan A. tarafından yönetilen 01 M 0410 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz kimliği tespit edilemeyen sepetli elektrikli motosiklet arasında gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve içinde bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Acil Müdahale

Olayın ardından, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Kazanın anı ise minibüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.