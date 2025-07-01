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Adana'da Fren Arızasıyla Kazaya Karışan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan kamyon, bahçe duvarına çarparak durdu ve sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 12:50
Adana'da Fren Arızasıyla Kazaya Karışan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Adana'da Fren Arızası Sonrası Kaza!

Adana'nın Kozan ilçesinde, fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan hafriyat yüklü bir kamyon, büyük bir kazaya yol açtı. Olay, Ağlıboğaz Mahallesi'nde gerçekleşti ve kamyonun sürücüsü Fikret D. yaralandı.

Kazada Yaşananlar

01 AHJ 727 plakalı kamyon, seyrettiği sırada fren arızası nedeniyle bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Öncelikle park halindeki bir traktör römorkuna çarpan kamyon, ardından İsmail A.'ya ait evin bahçe duvarını yerle bir ederek, yalnızca bir metre mesafede durabildi.

Olay yerine hemen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle hafif yaralanan sürücü Fikret D., ambulansla hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis ekipleri, kazanın sebebini araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde fren arızası nedeniyle römorka ve bir evin bahçe duvarına çarparak...

Adana'nın Kozan ilçesinde fren arızası nedeniyle römorka ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Kamyon, bahçe duvarını yıktığı eve yaklaşık bir metre mesafede durabildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde fren arızası nedeniyle römorka ve bir evin bahçe duvarına çarparak...

Adana'nın Kozan ilçesinde fren arızası nedeniyle römorka ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Kamyon, bahçe duvarını yıktığı eve yaklaşık bir metre mesafede durabildi.

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