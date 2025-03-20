Adana'da Geleneksel LÖSEV İftarı Düzenlendi

Adana'da LÖSEV İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Adana'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için özel bir iftar programı düzenledi. Etkinlik, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Önemli Mesajlar ve Projeler

LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Arifoğlu, bir otelde gerçekleşen iftar programında, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer'in selamını ileterek, aileler, gönüllüler ve bağışçılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

Arifoğlu, Adana'da olmalarının önemine değinerek, "İnşallah burada çok güzel bir projede, lösemili çocuklarımız için güzel bir lösemili çocuklar köyü projesinde ailelerimizi buluşturmak için çalışmaya devam ediyor olacağız." şeklinde konuştu.

Birliktelik ve Dayanışma

LÖSEV Adana Koordinatörü Betül Özgüven, bu akşamın dayanışmanın ve umudun önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti. Etkinlik, farkındalık yaratmanın yanı sıra, katılımcıların birliktelik hissini pekiştirdi.

Programın sonunda, Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından sunulan müzik dinletisi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen iftarda çocuklar için gösteriler yapıldı, down sendromlu bir genç semazen gösterisi sundu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen iftarda çocuklar için gösteriler yapıldı, down sendromlu bir genç semazen gösterisi sundu.