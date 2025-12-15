DOLAR
Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Kırıkkale'de husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada 19 yaşındaki E.O., 23 yaşındaki A.T.'yi karnından bıçaklayarak ağır yaralanmasına yol açtı; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:58
Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kalatepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda tartışma kanlı bitti

Kırıkkale'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan E.O. (19) ile A.T. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.O., A.T.'yi karnından bıçakladı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi E.O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet güçleri olayla ilgili olarak çalışma başlattı ve soruşturmanın sürdüğü, kamuoyuna yeni bilgi verileceği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OLAY YERİ ARŞİV FOTOĞRAF

OLAY YERİ ARŞİV FOTOĞRAF

