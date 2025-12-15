Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kalatepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda tartışma kanlı bitti

Kırıkkale'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan E.O. (19) ile A.T. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.O., A.T.'yi karnından bıçakladı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi E.O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet güçleri olayla ilgili olarak çalışma başlattı ve soruşturmanın sürdüğü, kamuoyuna yeni bilgi verileceği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OLAY YERİ ARŞİV FOTOĞRAF