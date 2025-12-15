D-100'de Yaya Geçidine 20 Metre Mesafede Kaza: 1 Ölü

Arifiye'de üst geçide yakın noktada feci çarpışma

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, üst geçide yaklaşık 20 metre uzaklıkta yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Şahin (70) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arifbey Mahallesi mevkiinde, Düzce istikameti yönünde gerçekleşti. Yola geçmeye çalışan Hasan Şahin'e, iddialara göre ehliyeti olmadığı belirtilen M.E.Y. (21) yönetimindeki 34 CKF 642 plakalı Cıtroen marka otomobil çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinde Hasan Şahin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü M.E.Y. gözaltına alındı. Kaza anında aracın kaputunun adeta kağıt gibi ezilmiş olması, çarpmanın şiddetini ortaya koydu.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

