DOLAR
42,69 0%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.907,32 0%
BITCOIN
3.655.863,1 0,24%

D-100'de Yaya Geçidine 20 Metre Mesafede Kaza: 1 Ölü

Sakarya Arifiye D-100'de, üst geçide 20 metre uzaklıkta karşıya geçen 70 yaşındaki Hasan Şahin'e, ehliyetsiz olduğu öne sürülen sürücünün aracı çarptı; Şahin hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:52
D-100'de Yaya Geçidine 20 Metre Mesafede Kaza: 1 Ölü

D-100'de Yaya Geçidine 20 Metre Mesafede Kaza: 1 Ölü

Arifiye'de üst geçide yakın noktada feci çarpışma

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, üst geçide yaklaşık 20 metre uzaklıkta yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Şahin (70) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arifbey Mahallesi mevkiinde, Düzce istikameti yönünde gerçekleşti. Yola geçmeye çalışan Hasan Şahin'e, iddialara göre ehliyeti olmadığı belirtilen M.E.Y. (21) yönetimindeki 34 CKF 642 plakalı Cıtroen marka otomobil çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinde Hasan Şahin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü M.E.Y. gözaltına alındı. Kaza anında aracın kaputunun adeta kağıt gibi ezilmiş olması, çarpmanın şiddetini ortaya koydu.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA ÜST GEÇİDE YAKLAŞIK 20 METRE UZAKLIKTA YOLUN...

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA ÜST GEÇİDE YAKLAŞIK 20 METRE UZAKLIKTA YOLUN KARŞISINA GEÇEMEYE ÇALIŞAN 69 YAŞINDAKİ ADAM, EHLİYETİ OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ÇARPMASI NETİCESİNDE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA ÜST GEÇİDE YAKLAŞIK 20 METRE UZAKLIKTA YOLUN...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı
3
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
4
Fatih'te 'yer işgali' tartışması esnaf kavgasına dönüştü: 3 gözaltı
5
Kırıkkale'de Şebeke Suyu Güvenli: Başkan Önal, Yeşil Vadi Raporlarını Açıkladı
6
Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
7
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama