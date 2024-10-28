DOLAR
34,29 0%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.011,66 0,53%
BITCOIN
2.358.440,27 -1,48%

Adana'da Gerçekleşen 5 Büyüklüğündeki Deprem Güvenlik Kamerasında

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremin anı hastanenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:34
Adana'da Gerçekleşen 5 Büyüklüğündeki Deprem Güvenlik Kamerasında

Adana'nın Kozan İlçesinde Deprem Anı

Adana'nın Kozan ilçesinde, öğleden sonra gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem, hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olayın Zamanı ve Görüntüler

Dün akşam saat 20.07'de yaşanan sarsıntı, Kozan Devlet Hastanesi'nin güvenlik kameraları sayesinde görüntülendi.

Görüntülerde, acil servis bölümünde muayene için bekleyen hastaların, depremin etkisini hissettikten sonra dışarı çıkma çabaları yer alıyor. Ayrıca, hastane bahçesinde toplanan vatandaşlar da kameraya yansımış durumda.

İLGİLİ HABERLER

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Başladı
2
Osmaniye'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
3
Gazze'de Yıkım: Filistinlilerin Dönüşü Sonrası Yaşadıkları Dehşet
4
Gazze'de Can Kaybı 43 Bini Geride Bıraktı
5
Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı ve Vurguları
6
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
7
İspanya ve Lübnan'dan Acil Ateşkes Çağrısı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek