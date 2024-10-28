Adana'da Gerçekleşen 5 Büyüklüğündeki Deprem Güvenlik Kamerasında

Adana'nın Kozan İlçesinde Deprem Anı
Adana'nın Kozan ilçesinde, öğleden sonra gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem, hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Olayın Zamanı ve Görüntüler
Dün akşam saat 20.07'de yaşanan sarsıntı, Kozan Devlet Hastanesi'nin güvenlik kameraları sayesinde görüntülendi.
Görüntülerde, acil servis bölümünde muayene için bekleyen hastaların, depremin etkisini hissettikten sonra dışarı çıkma çabaları yer alıyor. Ayrıca, hastane bahçesinde toplanan vatandaşlar da kameraya yansımış durumda.