Adana'da İnternet Dolandırıcılığı: Sanığa 3 Yıl 4 Ay Hapis ve Para Cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, internet üzerinden ikinci el dizüstü bilgisayar satışı ilanı üzerinden bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık O.Ç., 3 yıl 4 ay hapis ve 11 bin 80 lira adli para cezası ile cezalandırıldı.

Duruşma ve savcılık mütalaası

Duruşmaya tutuksuz sanık O.Ç., müşteki A.S. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, müştekinin internet sitesindeki ikinci el dizüstü bilgisayar ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanığın, kendi banka hesabına 6 bin 650 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, paranın gönderilmesinin ardından sanığın müştekiyle irtibatı kestiğini ve sanık hakkında benzer suçlardan soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, sanığın bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanığın savunması ve karar

Sanık savunmasında suçsuz olduğunu öne sürüp beraatini talep etti. Müşteki A.S. ise zararının giderilmediğini belirterek şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık O.Ç.'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 11 bin 80 lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.