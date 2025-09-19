Adana'da iş yerinde uyuşturucu satışı: Sanığa 15 yıl hapis

Adana'da kıraathanede uyuşturucu satarken yakalanan R.A., 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı; tutukluluk sürdü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:28
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık R.A., mahkemece 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşma ve mütalaa

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 21 Haziran 2024'te Sümer Mahallesi'ndeki kıraathanede yanına gelen kişiye poşete gizlediği 18,02 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını ve sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Savcı, adreste ele geçirilen hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesine dikkat çekerek, R.A.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın savunması ve karar

Sanık R.A. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, R.A.'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

