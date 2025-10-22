Adana'da Kadın Girişimci Şeyma Aydıner, Çocuk Kıyafetlerini 13 Ülkeye Gönderiyor

Akademisyenliği bırakıp tekstil atölyesi kuran Şeyma Aydıner, depremde zarar gören atölyesini taşıdı, 6 kadınla e-ticaret üzerinden 13 ülkeye çocuk kıyafeti satıyor.

Akademik kariyerden tekstile: Azimle büyüyen bir marka

37 yaşındaki Şeyma Aydıner, akademisyenlikten girişimciliğe geçen bir örnek olarak öne çıkıyor. Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Aydıner, yüksek lisansın ardından 2014 yılında Kastamonu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

2017'de akademik kariyerine son vererek girişimcilik hayalini kuran Aydıner, kayınvalidesinden ve eğitim videolarından öğrendiği terzilikle evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü ve çocuk kıyafetleri tasarlamaya başladı. Marka patenti alarak internet üzerinden satışa geçen girişimci, elde ettiği gelirle 2020'de 120 metrekarelik bir tekstil atölyesi açtı.

Depremle zarar gördü, desteklerle ayağa kalktı

6 Şubat 2023'teki depremlerde atölyesi hasar gören Aydıner, farklı projelerden aldığı desteklerle işini sürdürüyor. Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde yürütülen Yarının Köyleri Projesi ile Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi desteğiyle atölyesini Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yeniden açtı.

İstihdam ve ihracat hedefi

Şeyma Aydıner'in atölyesinde şu anda 6 kadın istihdam ediliyor. Tasarlanan çocuk kıyafetleri e-ticaret kanallarıyla yurt içinde satılmasının yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Azerbaycan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 13 ülkeye gönderiliyor.

Aydıner, markasını Türkiye'de daha bilinir hale getirmeyi ve kapasitesini artırarak daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor. Üretim sürecini kendi emeğiyle geliştirdiğini vurgulayan Aydıner, eğitim videoları ve kararlılıkla dikiş tekniklerini öğrendiğini, ekip arkadaşı sayısı arttıkça yolunun daha da güzelleştiğini belirtiyor.

Hedefim daha geniş kitlelere ulaşmak ve mikro ihracattan daha geniş ihracat faaliyetlerine geçmek olarak özetleniyor. Aydıner, markasıyla hem ekonomik hem sosyal etki yaratmayı sürdürüyor.

Adana'da girişimcilik hayali için akademik kariyerine son verip tekstil atölyesi açan 37 yaşındaki Şeyma Aydıner, istihdam ettiği 6 kadınla üretim yaparken tasarladığı çocuk kıyafetlerini, e-ticaret yoluyla yurt içine ve Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Azerbaycan'ın da olduğu 13 ülkeye pazarlıyor.

