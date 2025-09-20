Adana'da Kadın Girişimci ve Çiftçi Ürünleri Fuarı Açıldı

Adana'da 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında açılan fuarda, kadınların el emeği ürünleri 120 stantta iki gün boyunca satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:16
2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte kadın üreticilerin eserleri sergilendi

Adana'da, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında açılan Kadın Girişimci ve Çiftçi Ürünleri Fuarı, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar, Ticaret İl Müdürlüğü, Çukurova Kaymakamlığı, Çukurova Başak Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ve uluslararası bir kooperatifin işbirliğiyle düzenlendi.

Etkinlikte 120 stantta kadınlar tarafından hazırlanan el ürünleri ve gıdalar satışa sunuldu. Fuarda sergilenen ürünler arasında takı, hediyelik eşyalar, çanta, toka ve çeşitli tarım ile kooperatif üretimi gıdalar yer alıyor.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların yaptığı takı, hediyelik eşya ve gıdaların 2 gün boyunca açık kalacak fuarda vatandaşların beğenisine sunulduğunu belirtti.

Çukurova Başak Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emel Gültekin ise kadın emeğine değer veren herkesi fuara davet etti. Gültekin, "Kadınların evde ürettiği çanta, takı, toka, tarım ürünleri, kooperatiflerin ürettiği gıda ürünleri var. Herkesi fuara bekliyoruz." dedi.

