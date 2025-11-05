Adana'da Kafe Çalışanı Akrabasını Pompalı Tüfekle Yaraladı

Adana'da Kafe Çalışanının Silahlı Saldırısı

Adana'da bir kafe çalışanı, kendisinden para isteyen akrabasını pompalı tüfekle vurarak bacağından yaraladı.

Olayın Detayları

Olay, saat 21.15 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı Ş.S. (51)'nin yanına gelen akrabası A.K. (41), Ş.S.'den para istedi. Ş.S. para vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ş.S., A.K.'yı pompalı tüfek ile bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus polisleri olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Önceki Olayla İlişkisi Bulunmuyor

Öte yandan, olayın yaşandığı kafeye 5 Ekim tarihinde pimi çekilmemiş el bombası atılmış, olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Yetkililer, yeni yaşanan silahlı kavganın söz konusu el bombası olayıyla ilişkili olmadığını bildirdi.

